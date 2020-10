Covid-19

O Governo da Madeira anunciou hoje não ter recebido o aval do Governo da República para contrair o empréstimo de 458 milhões de euros pelo que vai avançar na segunda feira com a operação com caráter de urgência.

"Terminado o prazo para uma resposta do Governo da República, a Região avança mesmo sem a garantia pessoal do Estado, dado que não pode correr o risco de chegar a novembro e a dezembro e não ter o dinheiro disponível para fazer face às necessidades dos cidadãos e empresas", declara o executivo madeirense numa informação divulgada pela vice-presidência.

Esta medida foi tomada porque o Governo da República "não concedeu o aval à Madeira", realça o executivo da região autónoma, acrescentando que vai "avançar já esta segunda feira para a concretização do empréstimo".