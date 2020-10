Covid-19

O governador do Uíje e antigo governador de Luanda, dirigente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Luther Rescova, morreu hoje aos 40 anos de idade, vítima de doença.

A notícia, veiculada na página oficial da Presidência da República de Angola no Facebook, dá conta do falecimento no início desta noite de Sérgio Luther Rescova "por doença", alegadamente covid-19, segundo a imprensa angolana.

"Foi com a mais profunda consternação que acabo de tomar conhecimento. Apresento à família do malogrado os meus mais sentidos pêsames, em meu nome, no da minha família e de todo o Executivo", escreveu o presidente angolano, João Lourenço na página.