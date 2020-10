Covid-19

Os Estados Unidos registaram 938 mortes devido à covid-19 e mais 60.279 casos da doença, nas últimas 24 horas, indicou na sexta-feira a Universidade Johns Hopkins.

Este último balanço, às 20:00 de sexta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), elevou o número total de óbitos para 213.570 e o de casos para 7.658.559 desde o início da pandemia.

De acordo com a contagem independente da universidade norte-americana, o estado de Nova Iorque continua a ser o que regista maior número de mortos no país, 33.290, mais do que o número de óbitos devido à doença no Peru, em França ou em Espanha.