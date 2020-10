Covid-19

O México registou na sexta-feira mais 411 mortos e 5.263 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, disseram as autoridades de saúde do país.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 83.507 óbitos e 809.751 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Pelo menos 588.085 doentes recuperaram da doença.