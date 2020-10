Covid-19

A Câmara de Lisboa está a preparar um novo centro de emergência para sem-abrigo que deverá estar concluído em janeiro e permitirá aumentar a capacidade de acolhimento das 220 vagas atuais para cerca de 280.

"Creio que a partir de janeiro estaremos com obra feita", disse à Lusa o vereador responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com PS).

Atualmente, a Câmara Municipal de Lisboa tem quatro centros de acolhimento de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo, que abriram no início da pandemia, com capacidade para acolher 220 pessoas: no Pavilhão Municipal Casal Vistoso, na Casa do Largo (exclusivo para mulheres), na Pousada da Juventude do Parque das Nações e na Casa dos Direitos Sociais da autarquia (para onde foram transferidas no início do mês as pessoas que estavam no centro instalado no Clube Nacional de Natação).