Actualidade

A líder de Taiwan afirmou hoje que as tensões entre a ilha e a China podem ser resolvidas através de um diálogo sobre "a coexistência", mas "mostrar debilidade e fazer concessões" não vai terminar o conflito.

No discurso proferido nas celebrações do Dia da República da China, nome oficial de Taiwan, Tsai Ing-wen referiu-se ao aumento da tensão entre os dois lados do estreito da Formosa, que atribuiu ao "assédio por ar e mar" de Pequim.

"O nosso compromisso com a nossa soberania e os nossos valores democráticos não vai mudar", avisou a Presidente da ilha, que acrescentou pretender manter uma "flexibilidade estratégica" para dar "resposta a mudanças".