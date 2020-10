Covid-19

Os países africanos estão arredados dos mercados financeiros internacionais desde o segundo trimestre deste ano devido à degradação das condições financeiras, nomeadamente as taxas de juros, de acordo com o Banco Mundial.

"No terceiro trimestre deste ano, nenhum Eurobond [títulos de dívida em moeda estrangeira] foram emitidos na África subsaariana e nenhuma emissão foi feita no início do último trimestre", lê-se no relatório do Banco Mundial sobre esta região, com o título Pulsar de África.

"Uma pronunciada aversão ao risco e défices e dívidas acentuadamente mais elevadas na região mantiveram os juros da dívida soberana mais altos do que no início do ano, levando muitos países a adiar o regresso planeado aos mercados", como era o caso de Angola, que no início do ano tinha prevista uma emissão de dívida de 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).