Actualidade

O investigador do Africa Center for Strategic Studies, dos Estados Unidos, Joseph Siegle apontou hoje "a inconsistência" das organizações regionais em África, sublinhando a necessidade de clareza na definição do que constitui uma transição democrática.

"Precisamos de dar mais atenção ao papel da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da União Africana (UA)", disse Joseph Siegle.

O investigador assinalou que as duas organizações estipularam nos seus estatutos que a democracia é a única forma de governo legítimo e que só a transição democrática deve ser aceitável e que as mudanças inconstitucionais de Governo devem ser alvo de sanções.