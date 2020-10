Actualidade

O investigador do Africa Center for Strategic Studies, dos Estados Unidos, Joseph Siegle alertou hoje para a situação "extremamente volátil" na Costa do Marfim, a menos de um mês das presidenciais, admitindo a escalada para um conflito pós-eleitoral.

A Costa do Marfim realiza eleições presidenciais a 31 de outubro e o período pré-eleitoral tem sido marcado pela contestação à candidatura do Presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato, considerado inconstitucional pela oposição.

"Vive-se uma época muito tensa na Costa do Marfim e, infelizmente, quando à política se sobrepõe a etnicidade e a religião, torna-se tudo muito volátil", disse Joseph Siegle.