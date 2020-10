Actualidade

O cineasta brasileiro João Paulo Miranda Maria apresenta, no festival Curtas Vila do Conde, o filme "Casa de Antiguidades", primeira longa-metragem da carreira, uma metáfora para o Brasil atual e para o lado ultraconservador do país.

"Casa de Antiguidades", que foi o filme de abertura do Curtas Vila do Conde, fez parte da seleção oficial do festival de Cannes, que não se realizou, mas apresentou os filmes que fariam parte da programação, e passou também por Toronto, na estreia em formato mais longo, do cineasta brasileiro nascido em 1982.

Antes, as 'curtas' que dirigiu, como "Command Action" (2015) e "A moça que dançou com o Diabo" (2016), valeram-lhe vários prémios internacionais, entre os quais uma menção especial em Cannes. A norte-americana Variety refere-se agora à nova obra como um dos favoritos à nomeação para o Óscar de melhor filme internacional.