Actualidade

O cineasta brasileiro João Paulo Miranda Maria, que apresenta "Casa de Antiguidades" no Curtas Vila do Conde, disse à Lusa que o cinema no Brasil está "no momento de uma revolução", que pode gerar "uma nova vanguarda".

"É um momento difícil, mas um momento que nos inspira a fazer um cinema mais forte ainda. Vejo-me como um cineasta muito mais inspirado e motivado quando vejo que tenho um grande desafio pela frente, e o desafio acaba por ser toda esta questão política. Vejo que é o momento de uma revolução. Se esta geração brasileira der bons passos, estamos a dar início a uma nova vanguarda", afirma, em entrevista à Lusa, o cineasta nascido em 1982.

Com a primeira longa-metragem da carreira, "Casa de Antiguidades", criou "quase uma alegoria" para o lado ultraconservador do Brasil, com problemas de "racismo, machismo" e outros relacionados com discriminação.