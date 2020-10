Actualidade

A cineasta panamiana Ana Elena Tejera rodou "Panquiaco", um "filme da água" sobre um conflito de identidade de um errante daquele país, entre o Panamá e Vila do Conde, tendo-o estreado nesta cidade do distrito do Porto.

A longa-metragem, a primeira da artista que trabalha também nos campos do teatro, da 'performance', da instalação e, com fundo académico, na psicologia, foi apresentada no festival 'Curtas', no âmbito do ciclo New Voices, dedicado a jovens cineastas.

"Panquiaco", que concorreu numa das secções competitivas do festival de Roterdão, em janeiro, mistura documentário com ficção, ao contar a história de Cebaldo, um emigrante panamiano em Vila do Conde, um "errante estrangeiro sem rumo", que já passara por muitos países e encontra, aqui, uma ligação ao seu passado e ao seu "conflito de identidade", voltando ao Panamá.