Actualidade

As fotografias que validaram o imaginário visual do músico António Variações, tiradas por Teresa Couto Pinto, foram reunidas num livro, para fixar a memória de uma geração que está a desaparecer, disse a autora à agência Lusa.

"É um relato intimista, é a minha relação com ele", resumiu Teresa Couto Pinto, que foi amiga, confidente, agente e a mais relevante fotógrafa de António Variações, entre finais dos anos 1970 até à morte do músico, em 1984.

O livro "António Variações", que é colocado à venda no dia 20 pela Oficina do Livro, tem o formato de um vinil longa duração (LP) e reúne grande parte das fotografias, algumas das quais inéditas, que fazem perdurar ainda hoje o universo visual e criativo do músico português.