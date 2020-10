Covid-19

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, admitiu hoje que o aparecimento de casos da covid-19 na equipa teve "algum impacto" inicial, mas depois tudo "regressou à normalidade", na preparação para a Liga das Nações de futebol.

"No primeiro momento, há impacto. Não vamos fugir das responsabilidades. É um problema que atravessa o mundo. Mas, depois, tudo vai voltando ao normal. Os treinos foram normais", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de antevisão do encontro de domingo frente à França, da terceira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.