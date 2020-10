Actualidade

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal vai ter de estar "no topo e ao melhor nível em todos os momentos" para poder vencer no domingo em França, na terceira jornada da Liga das Nações de futebol.

"Sabemos que vamos ter pela frente um adversário que nos vai dificultar e muito o jogo, mas vamos entrar em campo sabendo que temos as nossas armas e que também podemos ganhar. Para isso, temos de estar no topo e no nosso melhor nível em todos os momentos do jogo. Não vai ser fácil para Portugal, mas também não vai ser fácil para a França", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de antevisão do encontro da terceira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, que vai decorrer no Stade de France, estádio em que Portugal se sagrou campeão europeu, em 2016.