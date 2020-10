CCDR

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, apelou hoje ao voto dos autarcas nas eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que se realizam terça-feira em todo o país.

"Trata-se do movimento de descentralização de atribuição e competências do Estado de maior envergadura de que há memória no país", disse o dirigente à agência Lusa, na Mata do Buçaco, na Mealhada, distrito de Aveiro, onde participou numa iniciativa socialista de plantação de 400 árvores.

Para José Luís Carneiro, a eleição dos presidentes das CCDR "é o maior movimento de democratização dos poderes locais e regionais desde 1976", pelo que os autarcas de freguesia, das Assembleias Municipais e das Câmaras devem "contribuir para que constitua um ato de sucesso nacional".