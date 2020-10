Covid-19

As 1.400 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, dois casos positivos de covid-19 e uma recuperação na ilha de São Miguel, anunciou hoje a autoridade regional de Saúde.

No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde dos Açores explica que os novos casos se referem a um homem de 66 anos e uma mulher de 63 anos, "não residentes na Região, coabitantes, provenientes de ligação aérea com território continental português, que obtiveram resultado negativo no teste de despiste ao SARS-CoV-2, realizado antes do embarque e resultado positivo no teste efetuado após o sexto dia".

Nas últimas 24 horas há ainda a registar a recuperação de uma mulher de 48 anos, elevando para 204 os casos recuperados na Região.