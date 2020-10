Actualidade

Os judocas João Fernando (-73 kg) e Vasco Rompão (+100 kg) revalidaram hoje os títulos de campeões nacionais, no primeiro dia da competição em Cernache, em Coimbra, dedicado às categorias mais pesadas.

No Pavilhão Desportivo do Colégio da Imaculada Conceição, os dois judocas repetiram as medalhas de 2019, enquanto Tiago Rodrigues, que no último ano se sagrou campeão nos -90 kg, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, mas nos -100 kg.

A vertente masculina, que não contou com o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), teve cinco categorias, num total de 49 judocas em combate, e viu ainda João Martinho e Anri Egutidze conquistaram os títulos de -81 kg e -90 kg, respetivamente.