OE2021

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou hoje, na Guarda, que "estão criadas as condições" para que haja um acordo com o BE e o PCP para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

"Quanto ao essencial não vejo como pode não haver acordo com o BE e o PCP", insistiu António Costa, ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa final da Cimeira Luso-Espanhola, que se realizou hoje na Guarda.

O chefe do Governo admitiu que "há algumas matérias" em que não há ainda um acordo a "100%", estando ainda a ser "trabalhadas".