Covid-19

O virologista Pedro Simas considerou esperado o aumento do número de casos de covid-19, que hoje atingiu um recorde de 1.646 novas infeções, e insistiu em que se cumpram as normas de proteção.

O especialista considerou que, com a higienização das mãos e o distanciamento social, "a máscara é a ferramenta mais importante no controlo da disseminação" do vírus.

Portugal registou hoje mais cinco mortos relacionados com a covid-19 e um número recorde de 1.646 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).