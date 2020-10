Açores/Eleições

O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, apresentou hoje o programa eleitoral dos socialistas para o sufrágio deste mês, destacando o "Hospital digital", projeto de aproveitamento das capacidades digitais para "concretizar na próxima legislatura".

"Há um espaço enorme de melhoria no Serviço Regional de Saúde com o aproveitamento do potencial que as novas tecnologias apresentam", considerou o socialista, candidato a novo mandato como presidente do Governo dos Açores nas eleições marcadas para o final deste mês.

Vasco Cordeiro falava na ilha Terceira, na apresentação perante poucas dezenas de socialistas do programa para as regionais, evento transmitido nas redes sociais do PS/Açores.