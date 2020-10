Actualidade

Paris, 10 out 2020 (Lusa) - O memorial português no cemitério de Boulogne-sur-Mer, em França, reabriu hoje, após obras de recuperação, com a presença do ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, que afirmou que o cemitério de Richebourg também receberá melhorias.

O cemitério de Bolougne-sur-Mer alberga 44 campas de combatentes portugueses da Primeira Guerra Mundial e um memorial que assinala a presença dos soldados portugueses no conflito.

As obras de recuperação, que começaram em julho deste ano, depois de vários atrasos devido às condições meteorológicas e à pandemia de covid-19, custaram 38 mil euros e foram promovidas pelas autoridades nacionais.