Cimeira Ibérica

As línguas portuguesa e espanhola "estão entre as três línguas mundiais que mais crescem", disse hoje o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na Guarda, na apresentação de um estudo realizado por Portugal e Espanha.

Augusto Santos Silva falava no Teatro Municipal da Guarda, na sessão de apresentação do estudo "A Projeção Internacional do Espanhol e do Português: O potencial da proximidade linguística", inserida no programa da 31.ª Cimeira Luso-espanhola, dedicada à cooperação transfronteiriça e à articulação de uma estratégia conjunta para a recuperação económica.

O estudo foi realizado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (Portugal) e pelo Instituto Cervantes (Espanha) e coordenado por Luís Reto e Rebeca Rivela.