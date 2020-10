Covid-19

O ministro brasileiro Luiz Eduardo Ramos testou positivo à covid-19, sendo o décimo dos 22 membros do Governo do Presidente Jair Bolsonaro a ser infetado, anunciu hoje fontes oficiais.

"O ministro sofre apenas de sintomas ligeiros de gripe" e terá de permanecer "em isolamento e trabalhar remotamente", de acordo com um comunicado divulgado pelo Governo, que esclarece que Ramos passará a respetiva quarentena na sua casa.

O teste positivo do ministro da Secretaria do Governo, Luiz Ramos, foi anunciado numa altura em que o país, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19 no mundo, se aproxima das 150.000 mortes causadas pela doença desde a primeira registada em março .