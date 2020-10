Actualidade

O maestro e compositor António Victorino D'Almeida é o vencedor do Prémio Vida e Obra de Autor Nacional, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), anunciou hoje esta cooperativa.

Os Prémios Autores 2020 distinguiram igualmente o fotojornalista Mário Cruz, pelo projeto "Vivendo entre o que é deixado para trás", que publicou em livro e expôs no Palácio Anjos, em Algés, em abril do ano passado, conforme a lista publicada hoje pela SPA, no seu 'site'.

Mário Cruz, fotojornalista da agência Lusa, ficou em terceiro lugar na categoria Ambiente, no World Press Photo 2019, com a imagem de uma criança num colchão rodeado de lixo, que faz parte deste seu projeto pessoal de fotografia, realizado nas Filipinas, no rio Pasig, em Manila, declarado biologicamente morto na década de 1990.