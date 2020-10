Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu hoje a decisão do seu Governo de restabelecer um bloqueio parcial de Madrid e dos municípios vizinhos, para garantir uma resposta "forte" face à evolução da pandemia, apesar da oposição das autoridades regionais.

Desde a noite de sexta-feira, e durante pelo menos 14 dias, que os habitantes da capital e de oito localidades limítrofes como Getafe, Leganés ou Alcobendas, apenas podem deixar o seu município para consultas médicas, estudar ou trabalhar.

No entanto, são livres de se deslocar no seu município para as atividades quotidianas, com algumas restrições que abrangem os restaurantes, com capacidade limitada a 50% e encerramento às 23:00.