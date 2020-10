Covid-19

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) apelou hoje ao Governo para que se concentre na organização de soluções para enfrentar a pandemia de covid-19, "em vez de maquilhar a realidade", considerando que se negligenciou a preparação de recursos.

"O SIM responsabiliza mais uma vez o Ministério da Saúde que, com a permanente preocupação em adornar a realidade, negligenciou a preparação e aprovisionamento em recursos humanos (que não só os médicos), quer dos hospitais, quer dos cuidados de saúde primários, quer das unidades de saúde pública, tendo tido tempo para tal desde março e sabendo que com a entrada no outono/inverno a situação agravar-se-ia", lê-se num comunicado do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Salientando que hoje se reportou o maior número de novos infetados pelo novo coronavírus - "1.642 novos casos, equivalentes a mais de 5.000 na Alemanha ou 8.000 em Espanha", o SIM reitera o pedido para que o Governo "se concentre na organização de soluções".