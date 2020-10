Covid-19

O México registou mais 135 mortos e 4.577 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, disseram no sábado s autoridades de saúde do país.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 83.642 óbitos e 814.328 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

A taxa de mortalidade no país é de 10,27%, uma das mais altas a nível mundial, e o índice de testes positivos 39%, quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 5%.