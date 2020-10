Actualidade

Uma estátua do explorador Cristóvão Colombo foi retirada no sábado de uma grande avenida no México pelas autoridades, depois de militantes terem anunciado a intenção de a derrubar, numa manifestação prevista na segunda-feira.

Na segunda-feira é assinalada a chegada de Colombo à América, em 1492.

A estátua do navegador genovês foi desmontada e retirada de uma zona turística da capital mexicana, anunciou o Ministério da Cultura, em comunicado.