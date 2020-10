Actualidade

A economista Francisca Guedes de Oliveira disse à Lusa temer que o Ministério das Finanças caia na "tentação" de exercer um controlo "mais restrito e mais apertado" da dívida e do défice face ao que o país necessitaria.

"Conhecendo o anterior Ministério das Finanças e os secretários de Estado que trabalharam com o professor Mário Centeno [ex-ministro], e eu tenho uma enorme consideração e admiração pelo atual ministro das Finanças [João Leão, ex-secretário de Estado do Orçamento] [...], acho que vai haver a tentação", disse a professora da Universidade Católica do Porto, em entrevista à agência Lusa.

Não obstante, Francisca Guedes de Oliveira, que realizou um estudo sobre benefícios fiscais para o anterior Governo, afirmou que João Leão "é das pessoas mais capazes" que conhece.