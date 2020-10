Mau tempo/Leslie

A tempestade Leslie, que atingiu há dois anos uma parte significativa da região Centro, com o distrito de Coimbra a ter sido o mais afetado, provocou prejuízos de pelo menos 120 milhões de euros.

A passagem do furacão, que chegou a Portugal como tempestade tropical na noite de 13 para 14 de outubro de 2018, afetou centenas de habitações e provocou 57 desalojados no distrito de Coimbra, três no de Viseu e um no de Leiria - os territórios mais afetados, a par de Aveiro.

A tempestade, com um vento que chegou a atingir 176 quilómetros por hora, o valor mais elevado em Portugal (na zona da Figueira da Foz), provocou quase 2.500 ocorrências e obrigou à mobilização cerca de oito mil operacionais, apoiados por mais de dois mil meios terrestres.