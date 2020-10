Covid-19

A Índia registou mais 918 mortos e 74.383 infeções nas últimas 24 horas, elevando para mais de sete milhões o número total de contágios desde o início da pandemia, anunciaram hoje as autoridades.

O Ministério da Saúde indiano contabilizou 108.334 óbitos desde a primeira morte causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no país.

A Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais casos confirmados, prevendo-se que venha a ultrapassar os Estados Unidos, atualmente com mais de 7,7 milhões de infeções.