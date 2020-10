Açores/Eleições

A campanha para as eleições legislativas dos Açores, marcadas para 25 de outubro, decorre entre hoje e dia 23, com 13 forças políticas a disputarem os 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional.

Nas eleições regionais açorianas existe um círculo por cada uma das nove ilhas e um círculo regional de compensação, reunindo este os votos que não forem aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

São Miguel, a maior ilha do arquipélago, elege 20 deputados, seguindo-se a Terceira, com 10 deputados, o Pico e Faial, com quatro parlamentares, e São Jorge, Santa Maria, Graciosa e Flores, com três.