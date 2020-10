Actualidade

A Ala Pediátrica do Hospital de São João e o Centro Maternoinfantil do Norte (CMIN), ambos no Porto, venceram o Prémio D. António Francisco 2020, no valor de 75 mil euros, anunciou hoje a organização da iniciativa.

A distinção é atribuída pela Associação Comercial do Porto, pela Irmandade dos Clérigos e pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, sendo apresentada como uma iniciativa solidária destinada a apoiar cidadãos e instituições que se distinguem na promoção e defesa da dignidade, dos direitos humanos, do diálogo inter-religioso e ecuménico e na promoção da paz.

"A atribuição do prémio de 2020 à Ala Pediátrica do Hospital de São João e ao Centro Maternoinfantil representa uma homenagem e um agradecimento ao Serviço Nacional de Saúde e, em particular, às duas instituições de saúde da cidade pelos serviços prestados em idade natal e pediátrica. Os projetos e as instituições cumprem de forma exemplar os objetivos do prémio", sublinhou o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho.