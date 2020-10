Actualidade

A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros concelhos da região algarvia.

"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que, efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão, mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em declarações à agência Lusa.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.