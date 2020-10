Actualidade

Os bancos de desenvolvimento e instituições financeiras multilaterais pediram hoje uma "mudança urgente" no apoio aos países, defendendo que é preciso aumentar a ajuda ao setor privado e às pequenas empresas na África subsaariana.

O relatório que sintetiza a resposta de mais de 70 banqueiros em 20 países sobre o apoio dado aos Estados e a resposta dos bancos de desenvolvimento multilaterais argumenta "de forma unânime que é preciso uma mudança urgente no foco da ajuda, direcionando-a para o setor privado e as empresas mais pequenas, para evitar uma crise de insolvências que ameaça ser maior e mais abrangente que as dificuldades económicas no continente sentidas até agora".

De acordo com a nota que acompanha a divulgação do relatório, "a procura por instrumentos de financiamento empresarial comercial na primeira metade de 2020 parece ter estagnado comparado com as previsões de crescimento, e os bancos restringiram os empréstimos aos clientes atuais".