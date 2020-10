Actualidade

As oportunidades de investimento que Portugal oferece aos lusodescendentes nos Estados Unidos são o foco da segunda conferência nacional do Conselho de Liderança Luso-Americano (PALCUS), que decorre entre segunda-feira e dia 21.

A conferência, que tem o apoio da Câmara de Comércio Luso-Americana, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Embaixada de Portugal nos Estados Unidos e Ministério dos Negócios Estrangeiros, deveria ter lugar em Miami, Flórida, mas foi adaptada para o ambiente virtual por causa da pandemia de covid-19.

A escolha do tema deveu-se ao facto de os membros do PALCUS colocarem esta questão à organização, disse à Lusa a 'chair' do conselho, Angela Simões, explicando que o interesse dos luso-americanos no país cresceu consideravelmente nos últimos anos.