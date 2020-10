Actualidade

Irene Hipólito dos Santos, autora do posfácio do livro "Adolfo Kaminsky - O Falsificador", realça o caráter rebelde e humanista do homem que salvou milhares de judeus, na Segunda Guerra Mundial, e que depois auxiliou desertores e refugiados políticos, incluindo portugueses.

"O livro agora traduzido e editado em português representa um contributo notável para enriquecer o panorama literário e reflexivo com a biografia deste homem absolutamente ímpar. Raros são os exemplos de pacifismo e humanismo tão profundos e rebeldes", escreve Irene Hipólito dos Santos sobre Adolfo Kaminsky no livro "O Falsificador", de Sarah Kaminsky, recém-publicado em Portugal.

"Kaminsky 'defendia firmemente a ideia de que qualquer indivíduo, em especial se é perseguido e a sua vida está em perigo, poder beneficiar do direito de circular livremente, atravessar fronteiras e escolher e escolher o destino do seu exílio'. Adolfo Kaminsky dedicou-se a salvar vidas em nome dos valores mais nobres", conclui a autora do posfácio do livro "O Falsificador".