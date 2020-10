Actualidade

A equipa de triatlo do Benfica sagrou-se hoje vice-campeã europeia de estafetas mistas em triatlo, prova ganha pelos franceses do Poissy Thriatlon no Campeonato Europeu de Clubes, realizado nas instalações Náuticas do Alhandra Sporting Club.

A equipa mista 'encarnada', composta por Melanie Santos, João Silva, Vera Vilaça e Vasco Vilaça, completou os 250 metros de natação, 6,75 quilómetros de ciclismo e 1,70 quilómetros de atletismo em 1:23.16 horas (tempo revisto pela organização), mais um minuto e quatro segundos do que o Poissy Thriatlon, que revalidou o cetro de campeão europeu e se sagrou tricampeão na categoria de elite.

Em terceiro lugar ficou a formação belga Atriac-6D Sports Nutrition, que terminou a prova em 1:24.10 horas.