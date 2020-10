Actualidade

Várias associações de cinema e audiovisual não criticam a atribuição, pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, a uma consultora estrangeira, da criação do plano estratégico do setor, afastando-se da Plataforma do Cinema que pede a demissão do secretário de Estado.

A Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos considera que o recurso a uma consultora estrangeira para traçar o plano estratégico para o cinema e o audiovisual não constitui, à partida, um problema, e que mais relevante será o conteúdo.

"Para nós não é um problema que seja uma consultora estrangeira", referiu à Lusa Patrícia Muller, da Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos (APAD), ressalvando que se trata de uma consultora com experiência, restando agora saber o conteúdo do que propõe, no âmbito do plano estratégico para o setor.