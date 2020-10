Covid-19

Teerão, 11 out 2020 (usa) - O Irão registou nas últimas 24 horas o maior número diário de mortes por infeção com o novo coronavírus, com 251 vítimas mortais confirmadas, segundo dados oficiais hoje divulgados.

O número total de mortes por covid-19 no Irão é agora 28.544, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Cima Sadat Lari.

O recorde do número diário de mortes por covid-19 no Irão tinha sido registado há quatro dias, quando o país confirmou 239 óbitos.