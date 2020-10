Covid-19

As 1.397 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região, nas últimas 24 horas, não diagnosticaram casos positivos de covid-19 nos Açores, ao mesmo tempo que foram registadas três recuperações na ilha de São Miguel.

A informação é avançada hoje no comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, explicando que os três doentes recuperados em São Miguel são "dois indivíduos do sexo masculino, de 3 anos e 73 anos, e de um indivíduo do sexo feminino, de 33 anos", elevando para 207 o número de casos recuperados na Região.

Até ao momento, foram detetados na Região 326 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.