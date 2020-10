Actualidade

O Instituto do Cinema e Audiovisual poderá contar com mais cinco milhões de euros anuais para apoio ao setor, com os custos de funcionamento garantidos pelo Orçamento do Estado e a receita de taxas de publicidade alargada a operadores estrangeiros.

A passagem dos custos de funcionamento do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) para o universo das despesas do Orçamento do Estado, financiadas por receitas gerais, vai permitir libertar 3,7 milhões de euros das receitas próprias deste organismo, para investimento no setor, disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

A esta nova disposição, prevista na proposta de lei que transpõe a diretiva europeia de serviços audiovisuais, acresce ainda, segundo Nuno Artur Silva, a cobrança de "taxas da publicidade, a chamada taxa de exibição, aos operadores estrangeiros, que ainda não são taxados", alargando assim o campo de receitas próprias do ICA.