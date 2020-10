ModaLisboa

A pandemia da covid-19 obrigou a várias alterações na ModaLisboa, cuja 55.ª edição termina hoje, algumas das quais, como a redução de público e aposta no 'online', segundo a organização, serão para manter no futuro.

Atividades apenas ao ar livre, apresentações de coleções com o público reduzido de cerca de mil para 200 pessoas, uso de máscara obrigatório e bastidores com mais espaço, foram algumas das 'novidades' da ModaLisboa, que se iniciou online na quarta-feira e prosseguiu entre quinta-feira e hoje no Parque Eduardo VII.

Hoje à tarde, ainda com algumas apresentações por acontecer, a diretora da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, fazia à Lusa um balanço positivo de uma edição diferente.