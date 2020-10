Actualidade

O Grande Prémio da 28.ª edição do festival de cinema Curtas de Vila de Conde, que terminou este domingo, foi atribuído a "The Unseen River" ["O Rio Invisível"] do realizador vietnamita Pham Ngoc Lân.

Depois de "Blessed Land" (2019), também exibido em competição no Curtas, Pham Ngoc Lân, formado em arquitetura e urbanismo, retoma um olhar crítico sobre o território, explorando as relações metafóricas entre tempo, sonho e rio, num filme de ficção, de 23 minutos.

Na Competição Nacional, o Prémio para o Melhor Filme foi para "Noite Turva", de Diogo Salgado, que se estreia neste festival vila-condense, com esta obra de ficção, com 14 minutos, em que o realizador abre espaço para o espetador ampliar os seus anseios na forma como o filme lentamente desvenda o seu enredo.