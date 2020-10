Açores/Eleições

O presidente do Partido Popular Monárquico (PPM) disse hoje que quer acabar com a maioria absoluta do Partido Socialista (PS) nos Açores, nas eleições legislativas, acrescentando que os açorianos estão atentos aos pequenos partidos.

"Espero bem que os açorianos vejam a lista do PPM e que realmente estamos a jogar numa primeira divisão para tirar a maioria absoluta ao partido que está no poder há 24 anos, seguido de outros 20 de outro partido", referiu à agência Lusa Gonçalo da Câmara Pereira, que hoje está em campanha com Carlos Pinto, candidato do partido pelo círculo eleitoral de Santa Maria, no concelho de Vila do Porto.

O PS governa a região há 24 anos, após duas décadas de liderança do PSD, entre 1976 e 1996.