Os regressos de Nelson Semedo e William Carvalho são as principais novidades no 'onze' que Portugal vai hoje apresentar frente à França, em jogo do Grupo 3 da terceira jornada da Liga das Nações de futebol.

No regresso ao Stade de France, quatro anos depois da conquista do Europeu, o selecionador Fernando Santos, como já seria de esperar, operou uma verdadeira 'revolução' na equipa inicial em relação ao particular de quarta-feira com a Espanha (0-0).

Semedo, que também já tinha falhado por opção o duelo em setembro na Suécia (2-0), para a Liga das Nações, regressa ao lado direito da defesa, setor em que também estará Rúben Dias, poupado perante os espanhóis.