Covid-19

O Governo angolano vai instaurar um processo de averiguação junto das entidades envolvidas no caso dos passageiros que viajaram num voo humanitário para São Tomé e Príncipe, apesar de estarem infetados com covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"Na lógica da reciprocidade diplomática entre os dois países, o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, realizou a testagem de Biologia Molecular aos passageiros [do voo humanitário da TAAG, companhia aérea angolana], tendo concluído com sete positivos", lê-se no comunicado emitido hoje pelo ministério angolano.

Nessa nota, o Governo angolano assegura que "toda a informação relativa aos resultados (negativos e positivos) foi passada à Embaixada de São Tomé em Angola, com proibição de saída dos 7 infetados, que aguardariam pela orientação específica da Equipa de Resposta Rápida".