Actualidade

A seleção portuguesa de futebol, detentora do título, segurou hoje a liderança do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, ao empatar a zero com a campeã mundial França, em Saint-Denis, Paris.

Com esta igualdade, e após três jornadas, Portugal (6-1 em golos) manteve-se com os mesmos pontos da França (5-2), agora sete, enquanto a Croácia, que hoje bateu em casa a Suécia por 2-1, é terceira, com três, contra nenhum dos nórdicos.

A quarta jornada do Grupo 3 está marcada para quarta-feira, com Portugal a receber a Suécia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e a França a viajar à Croácia.