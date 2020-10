Actualidade

Uma organização não governamental europeia acusou hoje o lóbi da indústria agropecuária de querer desviar a Política Agrícola Comum (PAC) dos objetivos definidos no Pacto Ecológico Europeu.

Concretamente, o Corporate Europe Observatory (CEO) afirma que a confederação europeia de organizações de agricultores COPA-COGECA se aproxima dos decisores políticos europeus para travar a aplicação de medidas na estratégia europeia para a neutralidade carbónica, como a aposta na agricultura orgânica, a redução do uso de pesticidas e da utilização de antibióticos na pecuária e na piscicultura.

"A aliança da Copa-Cogeca com a indústria e os decisores agrícolas vai no sentido oposto [ao proposto no Pacto Ecológico], forçando um acordo na PAC enquanto trava as medidas da iniciativa Farm to Fork", afirma o CEO num relatório hoje divulgado.